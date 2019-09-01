محمد عساف يُغني “كرمالك انت” لـ”عروس بيروت” – بالصوت

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت مجموعة “ام بي سي” بالتعاون مع شركة “بلاتينوم ريكوردز” شارة مسلسل “عروس بيروت” بصوت النجم الفلسطيني محمد عساف عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

الأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل، وقد بدأت شاشة “ام بي سي 4” منذ ساعات عرض الفيديو الخاص بها.

تدور قصة مسلسل “عروس بيروت” حول حب من النظرة الأولى، يواجه العادات ويتمرّد على تقاليد إحدى العائلات العريقة والثرية، صاحبة الإرث السياسي. هي قصة حب تجمع بين “فارس” (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة ضاهر و”ثريا” (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها ضمن مسلسل “عروس بيروت”، الذي يُعرض اعتباراً من الأحد الأول من أيلول/سبتمبر على MBC4.

في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة. وتدور أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وأبنائها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي). ويضيء على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلاً. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.