نانسي عجرم احتفلت بعيد زواجها برسالة رومانسية

اختارت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ان تحتفل بعيد زواجها الـ 11 من طبيب الاسنان فادي الهاشم بطريقة هادئة مليئة بالرومنسية.

ومن هذه المناسبة السعيدة، تشاركت النجمة المتألقة مع جمهورها هذه الذكرى المميزة من خلال نشرها صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على موقع انستغرام.

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ظهرت نانسي في الصورة برفقة زوجها فادي وهما يحتضنان بعضهما البعض.

وكتبت على الصورة: “هذا اليوم سيكون دائمًا أفضل يوم في حياتي، عيد زواج سعيد يا حبيبي”.

نذكر أن نانسي وفادي لديهما ثلاثة بنات وهن: ايلا وميلا وليا.