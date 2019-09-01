نانسي عجرم احتفلت بعيد زواجها برسالة رومانسية

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Sep 01, 2019
اختارت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ان تحتفل بعيد زواجها الـ 11 من طبيب الاسنان فادي الهاشم بطريقة هادئة مليئة بالرومنسية.
ومن هذه المناسبة السعيدة، تشاركت النجمة المتألقة مع جمهورها هذه الذكرى المميزة من خلال نشرها صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على موقع انستغرام.
ظهرت نانسي في الصورة برفقة زوجها فادي وهما يحتضنان بعضهما البعض.
وكتبت على الصورة: “هذا اليوم سيكون دائمًا أفضل يوم في حياتي، عيد زواج سعيد يا حبيبي”.
نذكر أن نانسي وفادي لديهما ثلاثة بنات وهن: ايلا وميلا وليا.
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