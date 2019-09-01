لمياء كرم: سجود محمد رمضان عاريًا حريّة شخصيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة المصرية لمياء كرم عن سعادتها لنجاحها في تقديم شخصية "ريهام" في مسلسل "زلزال"، مع النجم محمد رمضان، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.
وقالت لمياء في لقاء خاصّ مع "فوشيا" خلال حضورها حفل ختام مهرجان القومي للمسرح المصري، إن "زلزال" بداية شهرتها ومعرفة الجمهور بها، حيث نجحت في إقناع المشاهد بالدور الذي قدّمته وما حملته الشخصية من صفات وأخلاق سيئة.
وعلّقت كرم على الانتقادات التي وجهت للفنان محمد رمضان بعد حفله الأخير في الساحل الشمالي، بأنّ ضريبة أيّ شخص ناجح هو النقد، سواء البنّاء أو الهدّام، ولا بدّ عليه أنْ يتحمّله، مشيرة إلى أنّ سجود رمضان وهو شبه عارٍ حرية شخصية، ويفعله معظم لاعبي كرة القدم.
يُذكر أنّ الفنانة المصرية لمياء كرم شاركت في بعض الأعمال الفنية المتميّزة، منها "الزيبق" ، "شارع عبدالعزيز"، و"حق ميت".
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