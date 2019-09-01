شكرا لقرائتكم خبر عن زياد زعتر: جسدت شخصية "زكى بشكها" لاستفان روستى بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشارك الفنان الشاب زياد زعتر في بطولة العرض المسرحي " سينما مصر " بأكثر من شخصية إلا ان تجسيده لشخصية " زكي بشكها " وهو الدور الذي قدمه الفنان إستفان روستي في فيلم " المليونير " لافت للنظر وينال الإعجاب منذ الظهور الأول في المشهد .



زياد زعتر مع المخرج خالد جلال

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وقال زياد لليوم السابع : قدمت تلك الشخصية بالصدفة لمساعدة زملائي في أحد المشاهد التي قدمت فيها شخصية استيفان روستي من فيلم " تمر حنة " ووقتها شعرت أن نبرة صوت هذا الفنان العظيم قريبة من صوتي فبدأت بالبحث عنه ومذاكرة تفاصيل شخصياته في كل الافلام القديمة وهو له تميز في كل ظهور له وله خصوصية في السينما المصرية بسبب اصوله الإيطالية وقدمت شخصية " زكي بشكها " من فيلم " المليونير" داخل العرض واعتبرها تميمة الحظ بالنسبة لي في عرض " سينما مصر " .



تكريم رئيس التحرير للفنان الشاب زياد زعتر

وأكد زياد علي سعادته الكبيرة باول تكريم له من مؤسسة الخليج 365 ومن الاعلامي الكبير خالد صلاح وأما عن دخوله مركز الابداع الفني مع المخرج خالد جلال فقال : خالد جلال بالنسبة لي هو الاستاذ والأب الحازم الذي يعشق رؤية نجاح تلامذته ويفخر بهم وأنا شخصيا تتلمذت علي يديه منذ عام 2012 من خلال مسرح الجامعة فقد اخرج لنا في الجامعة .



مشهد من مسرحية سينما مصر التي يجسد فيها زياد زعتر شخصيات قدمها استفان روستي

وأشار زعتر أنه يمارس الفن مع عمله الأساسي كطبيب أسنان ويسعي لتحقيق حلمه الشخصي في التمثيل بعدما حقق حلمه الاول كطبيب واكد علي سعادته بمساندة اسرته ووالده الروحي المخرج خالد جلال .