شكرا لقرائتكم خبر عن "ست الدنيا" فى افتتاح "شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة بجامعة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن عرض "ست الدنيا" من إنتاج الفرقة يشارك فى افتتاح "أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة"، والذي يقام الأحد الموافق 1 سبتمبر فى السابعة مساءً بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية.

جدير بالذكر أن عرض "ست الدنيا" هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعى للفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم، تأليف وأشعار بلال امام، ألحان وغناء أحمد الناصر، بطولة أحمد الدسوقى، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، وفنانى فرقة الشمس، تصميم وتدريب ميدو آدم.