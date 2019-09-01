شكرا لقرائتكم خبر عن "الأكشن متعبنيش زى الرقص".. محمد إمام يكشف عن أصعب مشهد له فى "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد إمام، عن أصعب مشهد قام بتصويره فى مسلسل هوجان، معبرا عن اشتياقه لأيام تصوير المسلسل.

وشارك إمام، جمهوره بمقطع فيديو من مسلسل هوجان أثناء تصوير فرح هوجان عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليه قائلا:" طب والله هوجان واحشنى انا ماتعبتش في مشاهد الاكشن زي ماتعبت في المشهد ده .. تقريباً ٦ ساعات برقص لحد ما كان هيغم عليا، كواليس المشهد بالكامل هتنزل بكرة على قناتى فى اليوتيوب"، كما كتب الفنان سليمان عيد على بوست محمد إمام قائلا:"هوجان أحلى مسلسل وإن شاء الله إللى جاى أحلى".

ومسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".