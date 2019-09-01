وليد الدرملى: المسرح الذهبى يحاكى التراث المصرى ويؤكد أهميته والحفاظ عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب والمخرج وليد الدرملى، مدير فرقة المسرح الذهبى، أن مشاركة عرض "عروسة النيل" ضمن فعاليات المهرجان هذا العام تأكيد على رسالة وزارة الثقافة فى احتضان المواهب، ودعم دور المؤسسات الخاصة التى تكتشف المواهب الجديدة من النشء لخلق أجيال فنية للسنوات المقبلة.

وأضاف وليد الدرملى، إدارة المهرجان نجحت فى تقديم كل الدعم من أجل إنجاح هذه الدورة التى تشهد لأول مرة مشاركة 72 عرضاً مسرحياً، بالإضافة لفتح الباب أمام القطاع الخاص، خاصة مسرح الطفل فهذه من أهم إيجابيات المهرجان فى دورته الـ 12 وهذا يدل على حالة الثراء العظيم الذى تشهده الحركة المسرحية فى مصر .

وأشار مدير فرفة المسرح الذهبى إلى أن عرض "عروسة النيل" يأتى ضمن سلسلة عروض تنتجها فرقة المسرح الذهبى، وجميعها تحاكى التراث المصرى، وتؤكد أهميته وتسعى للحفاظ عليه، كما تؤكد تلك العروض على دور المسرح ورسالته التى حفرها التاريخ بحروف من نور وخلال الفترة المقبلة سننتج مسرحيات عن (عروسة البحور وعروسة المولد)، وأخيرا عرض "دهب " الذى يتناول قضيه أطفال الشوارع وكيفية علاجها.

وأكد وليد الدرملى أن المهرجان القومى للمسرح هو المنبر الوحيد الذى يتنفس من خلاله عشرات الأعمال المسرحية المختلفة، وكشف المهرجان بحفلى الافتتاح والختام عن مدى احترافية القائمين عليه، وعلى رأسهم رئيس المهرجان النجم أحمد عبد العزيز وفريق عمل دار الأوبرا، حيث الديكور الرائع الذى أبدع فيه المهندس محمد الغرباوى والإضاءة والصوت التى حظيت بتقدير الجميع بإشراف المهندس ياسر شعلان ومحمود عبد اللطيف، فضلا عن الإخراج الذى صنعه المبدع أحمد عبد العزيز والذى جعل الجمهور فى حاله انبهار طوال فقرات حفلى الافتتاح والختام كما شهدت هذه الدورة عدالة فى توزيع الجوائز بعيدا عن المحسوبية التى شهدتها بعد الدورات السابقة.