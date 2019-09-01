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مصرع 24 شخصا جراء انهيار جسر في باكستان خلال حفل زفاف

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 11:48 صباحاً - أعلن ” إحسان الله حق ” رئيس الدفاع المدني في منطقة كوهستان العليا في باكستان عن وفاة 24 شخصا في حادث سقوط سيارة في نهر إثر انهيار جسر مساء يوم الجمعة الماضي .

ونقلت صحيفة ” Dawn ” في تصريحات له : ” غرق جميع ركاب السيارة وعددهم 24 شخصا من عائلة واحدة عندما انهار الجسر وسقطت السيارة التي تقلهم في النهر ” .

ويعود سبب الحادث إلى الحالة الفنية المتدهورة للجسر الذي لم يتحمل ثقل السيارة المكتظة بالركاب .. بعد تحطم جسر خشبي تحتها لتتناثر بعد ذلك الجثث في مياه النهر .

وعلى الفور تم جمع الجثث من النهر وبدأت الشرطة في التحقيق في ملابسات الحادث .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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