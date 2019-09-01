كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 11:48 صباحاً - أعلن ” إحسان الله حق ” رئيس الدفاع المدني في منطقة كوهستان العليا في باكستان عن وفاة 24 شخصا في حادث سقوط سيارة في نهر إثر انهيار جسر مساء يوم الجمعة الماضي .
ونقلت صحيفة ” Dawn ” في تصريحات له : ” غرق جميع ركاب السيارة وعددهم 24 شخصا من عائلة واحدة عندما انهار الجسر وسقطت السيارة التي تقلهم في النهر ” .
ويعود سبب الحادث إلى الحالة الفنية المتدهورة للجسر الذي لم يتحمل ثقل السيارة المكتظة بالركاب .. بعد تحطم جسر خشبي تحتها لتتناثر بعد ذلك الجثث في مياه النهر .
وعلى الفور تم جمع الجثث من النهر وبدأت الشرطة في التحقيق في ملابسات الحادث .
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 24 شخصا جراء انهيار جسر في باكستان خلال حفل زفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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