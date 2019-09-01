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كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 11:48 صباحاً - أقيم على ملعب ” فيليكس هوفويت بوانيي ” في ساحل العاج حفل تأبين ضخم يوم الجمعة الماضي لوفاة الفنان ” دي جي عرفات ” حضره حشد جماهيري كبير و وزير الثقافة ” موريس باندامان ” .
وبعد الانتهاء من حفل التأبين وحلول وقت الدفن حدثت واقعة نادرة الحدوث وغريبة من نوعها .
في البداية اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحبي الفنان الراحل بسبب منعهم من حضور الدفن داخل مقبرة ” ويليامس فيل ” بمقاطعة ” ادجامي ” .. والذي اقتصر على العائلة والمقربين وكبار الشخصيات في الدولة .
ليقوم بعض ذلك حشد جماهيري من معجبيه ومحبيه بالهجوم على القبر وفتحه ونبش التابوت الذي يوجد به لاستخراج جثمان دي جي عرفات منه وقاموا أيضا بتصوير كل ما جرى .
وبرروا قيامهم بذلك بهدف إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه والتقاط صورا له .
حتى تدخلت الشرطة لتفريق تلك الجموع مستعملة الغاز المسيل للدموع .. وأصيب عددا من الأشخاص في المواجهات .
وتوفي ” دي جي عرفات “واسمه الحقيقي ” أنج ديدييه ” الذي يتمتع بشعبية واسعة في ساحل العاج وكل بلدان غرب أفريقيا عن عمر يناهز ال 33 عاما إثر حادث سير بدراجة نارية بالعاصمة أبيدجان نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. معجبون يقتحمون المقبرة ويخرجون فنانهم الراحل من قبره عقب دفنه !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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