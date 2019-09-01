زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 11:48 صباحاً - حل الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” ضيفا مع الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” كل يوم ” المذاع على قناة ” أون إي ” .
وكشف أثناء اللقاء عن تفاصيل زواجه من الفنانة المصرية الراحلة ” سعاد حسني ” والذي لم يستمر طويلا .
وقال أن الزواج تم وهو في المرحلة الثانية من دراسته بمعهد السينما .. وإنه لم يستمر كثيرا حيث حدث الطلاق بينهما بعد مرور عام تقريبا .
وعن تفاصيل الزواج قال زكي فطين عبد الوهاب : ” كنت أتدرب في فيلم ” أهل القمة ” مع زوجها السابق على بدر خان وتطورت العلاقة معها للحب وتزوجتها بعد ذلك ” .
وأضاف : ” زواجي بسعاد حسني بعد قصة حب فلا يوجد رجل لم يحب سعاد حسني ” .
وأوضح أن العلاقة بينه وبين الفنانة الراحلة سعاد حسني استمرت كصداقة بعد الطلاق .
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