شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة إماراتية تناقش قضايا "المرأة في السينما" بمهرجان سلا والان مع التفاصيل

اختارت إدارة المهرجان الدولي لفيلم المرأة بمدينة سلا المغربية المخرجة الإماراتية نجوم الغانم للمشاركة في ندوة بعنوان "المرأة في السينما المغاربية والعربية.. رهان الحق والجمال"، والتي يتم تنظيمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المهرجان، التي ستعقد في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وتشارك المخرجة نجوم الغانم -صاحبة التجارب المهمة في السينما الوثائقية- في الندوة التي ستعقد يوم 19 سبتمبر، إلى جانب كاتبة السيناريو نجية الهمامي من تونس، والمخرج مجدي أحمد علي من مصر، والمخرجة علا طبري من فلسطين، والمخرجة رانيا عقلة حداد من الأردن، والمخرج والمنتج سعد الشرايبي من المغرب، ويدير الندوة الناقد المغربي رشيد نعيم.

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وأكدت إدارة المهرجان أن السينما في المشرق والمغرب العربي انفتحت على قضايا المرأة بشكل واسع، وحققت بذلك قفزات نوعية وفقا للظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية الخاصة بالبلدان التي تقدم إنتاجا سينمائيا.

وأوضحت إدارة المهرجان أن الندوة ستناقش كيفية معالجة السينما في العالم العربي للأسئلة المتجددة والشائكة للقضية النسائية، والمداخل التي اعتمدتها السينما العربية لإقناع الجمهور بمضامين الأفلام وأطروحاتها، وكذلك الرهانات الجمالية والحقوقية المرتبطة بسينما المرأة.

يذكر أن مهرجان سلا اختار السينما التونسية لتكون ضيف شرف دورته المقبلة، فيما سيكرم المنتجة التونسية درة بوشوشة، والكاتبة أوموسي من السنغال، والممثلتين المغربيتين منى فتو وماجدولين الإدريسي.