نادين نسيب نجيم تحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدها

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ الذكرى الأولى لوفاة والدها الراحل، وذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين صورة لوالدها، وكتبت بتعليقها عليها: ”مرّت سنة كاملة على رحيلك يا أبي، افتقدك كثيرًا! لكنّك ما زلت مرفأ الأمان الوحيد لي، في الصلوات والدعوات احتفظ بك” .

وتابعت: ”لا يفارقني دفء قلبك واستلهمُ العزيمة والأمل ممّا علمتني إيّاه. باقٍ في قلبي يا أبي رحمك الله”.

على صعيد آخر، بدأت نادين التحضيرات لمسلسلها الرمضاني المقبل مع فريق عمل ضخم بإشراف لمى الصبّاح وبمشاركة المخرج فيليب أسمر الذي سيتولى مهمة الإخراج والكاتبين بلال شحادات ونادين جابر والمعالجة الدرامية فرح شيا.

ومن المعروف أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص” إلى جانب قصي خولي، والعمل من تأليف إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر.