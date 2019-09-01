تيم حسن يكشف عن أحدث أعماله الدرامية “العميد”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن النجم السوري تيم حسن عن استعداده لخوض تجربة درامية جديدة في مسلسل “العميد”. وكشف تيم حسن عن تفاصيل العمل عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي فكتب: “نبدأ قريبــآ إن شاء الله مسلسل #العميد فكـرة KINGSET كتابة وإخراج باسم السلكا و من انتاج KINGSET DKL PRODUCTION مايا حبلي فادي اسماعيل باسم السلكا اكثم حماده يا كريم ..”. هذه التغريدة كانت كفيلة باشعال حماس محبّي تيم حسن عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصةً أنه يتمتّع بقاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي وينتظر الجميع أعماله الفنية. تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “العميد” سيعرض خارج سباق دراما رمضان 2020، على أن تحدّد الجهات الرسمية الخاصة بالعمل مواعيد طرحه في وقت لاحق.

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