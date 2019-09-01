نادر الأتات في المرتبة الأولى!

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل النجم اللبناني نادر الأتات حصد نجاح أغنيته الجديدة “ونطرتك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.
وتصدّرت الأغنية المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلبًا من الجمهور بحسب إحصاءات “أون تي في” في لبنان.
تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات قد أطلق أخيرًا تحدّي “رقصة ونطرتك” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، ويشهد تفاعلًا ملحوظًا من متابعيه.
أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.
لمشاهدة كليب أغنية “ونطرتك”:
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