وفاة جدّة جيجي وبيلا حديد.. ورسالة مؤثرة من والدهما محمد حديد

متابعة بتجـــــــــرد: خسرت جدّة جيجي وبيلا حديد، Ans van den Herik، معركتها مع السرطان وتوفيت عن عمرٍ يُناهز الـ 78 عاماً.

وأعلن والد جيجي وبيلا الخبر الحزين عبر حسابه الرسمي على انستغرام، حيث نشر رجل الأعمال الأميركي من أصل فلسطيني محمد حديد، صورة لوالدة زوجته السابقة يولاندا فوستر معلّقاً عليها بكلماتٍ مؤثرة.

وقال محمد حديد (70 عاماً) في رسالته “لقد تركت وراءك إرثاً كبيرا، جزءًا منك في أولادك وأحفادك، نحبك”.

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بدورها، نشرت بيلا حديد (22 عاماً) صورة لجدتها عبر خاصية الستوري على انستغرام وكتبت عليها “إلى الأبد”.

أمّا والدتها، فقامت بنشر صورة بالأسود والأبيض للراحلة كتبت عليها “ارقدي بسلام يا أمي الملاك، شكراً لأنك أحببتني بهذه الطريقة ولأنك جعلت مني المرأة التي أنا عليها اليوم”.

يُذكر أنّ والدة يولندا فوستر هولندية، قامت بتربيتها وشقيقها ليو بمفردها بعد وفاة والدها في سنّ مبكرة.