نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 35 دقيقة مضت التعليقات على شاهدوا زفاف إبن كاظم الساهر.. المدعوون صوّروا وقائع الحفل رغم التحذيرات مغلقة
متابعة بتجــــــــــــرد: صوّر المدعوون على حفل زفاف إبن الفنان العراقي كاظم الساهر عمر وقائع الحفل رغم التحذير من استخدام الهواتف بسبب تواجد أم العريس وشخصيات مرموقة.
وفي التفاصيل، فقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو جمعت بين كاظم الساهر وابنه الأصغر عمر مع زوجته الطبيبة المغربية نورا.
وأقيم حفل الزفاف في قاعة خاصة بالأفراح في فندق بمدينة الرباط واستمرّ حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتميّز بالزفة المغربية وارتداء العروس فستان زفاف خاص بالتقاليد الأمازيغية.
وشارك في حفل زفاف عمر كاظم الساهر شخصيات عامة من المغرب ولبنان والعراق، وغنّى كاظم الساهر مجموعة أغنيات وقدمت الفنانة المغربية أسماء لمنور أغنية واحدة.
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