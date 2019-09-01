بريجيت ماكرون تردّ على الرئيس البرازيلي بعدما سخر منها

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متابعة بتجــــــــــــرد: ردّت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون على التعليقات التي أطلقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على مظهرها الخارجي وسنّها والتي وُصفت بالمسيئة والمهينة.
ونقلت صحيفة The Telegraph البريطانية كلمة زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل تدشين محلي في فرنسا حيث قالت “الزمن يتغيّر، هناك من يستقلون قطار التغيير، النساء هنا معكم ومثلكم، جميعكم فهم هذا الأمر تقريباً… ليس الجميع، فالبعض واقفين على الرصيف لكنني متأكّدة من أنهم سيركبون القطار قريباً”.
وعلى الرغم من أنّ بريجيت ماكرون لم تذكر الرئيس البرازيلي باسمه خلال كلمته، لكن الجميع أشاروا إلى أنّه هو المعني بكلامها، بعدما قال أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ نظيره الفرنسي يغار منه.
وكان الرئيس البرازيلي قد ترك تعليقاً مهيناً على صورةٍ تجمعه من جهة بزوجته التي تكبرها بريجيت بـ 29 عاماً، ومن جهةٍ ثانيةٍ تجمع الرئيس الفرنسي ببريجيت التي تكبره بـ 25 عاماً.
وكان الرئيس الفرنسي قد ردّ على تعليقات نظيره البرازيلي خلال قمة السبع بحيث وصفها بالمهينة، وقال للمراسلين “إنّه أمر محزن، أولاً بالنسبة إليه وثانياً للبرازيليين”.
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