متابعة بتجــــــــــــرد: نعى مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس أنريكي، طفلته البالغة من العمر تسع سنوات بعدما استسلم جسدها الصغير لمرض سرطان العظام.
فقد توفيت الطفلة تشانا أنريكي مساء الخميس، وأعلن والدها الخبر المؤلم، من خلال تغريدة ذكر فيها “توفيت ابنتنا تشانا عصر هذا اليوم (الخميس) عن عمر يناهز التاسعة، بعد صراعها لمدة خمسة اشهر مع ساركوما العظام”، وأضاف “سنفتقدك كثيراً ولكننا سنتذكرك كل يوم في حياتنا”.
يذكر أن لويس أنريكي قد ترك منصبه كمدير فني لفريق برشلونة بسبب بعض الأمور العائلية في الأشهر الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب برشلونة السابق ينعي طفلته ابنة الـ9 سنوات بكلمات تحرق القلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.