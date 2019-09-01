مدرب برشلونة السابق ينعي طفلته ابنة الـ9 سنوات بكلمات تحرق القلوب

متابعة بتجــــــــــــرد: نعى مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس أنريكي، طفلته البالغة من العمر تسع سنوات بعدما استسلم جسدها الصغير لمرض سرطان العظام.

فقد توفيت الطفلة تشانا أنريكي مساء الخميس، وأعلن والدها الخبر المؤلم، من خلال تغريدة ذكر فيها “توفيت ابنتنا تشانا عصر هذا اليوم (الخميس) عن عمر يناهز التاسعة، بعد صراعها لمدة خمسة اشهر مع ساركوما العظام”، وأضاف “سنفتقدك كثيراً ولكننا سنتذكرك كل يوم في حياتنا”.

يذكر أن لويس أنريكي قد ترك منصبه كمدير فني لفريق برشلونة بسبب بعض الأمور العائلية في الأشهر الماضية.