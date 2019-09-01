نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها: “أجمل يوم في حياتي”

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بذكر زواجها من طبيب الأسنان، الدكتور فادي الهاشم يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الجاري.

ونشرت نانسي عجرم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها مع زوجها وبتعليقها عليها وجهت إليه رسالة رومانسية في هذه المناسبة فكتبت: “هذا اليوم سيكون دائمًا الأجمل في حياتي، عيد زواج سعيد حبيبي”.

وتزوجت نانسي عجرم من طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم في سنة 2008، ورزقا بثلاث بنات ميلا، إيلا وليا، فتمثل عائلتهما الصورة المثالية للعائلة الناجحة في الوطن العربي.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.