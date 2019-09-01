نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على في ليلة مرصعة بالنجوم.. إيلي غولدنغ تحتفل بزفافها مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت المغنية البريطانية إيلي غولدنغ، بزفافها على حبيبها كاسبار جوبلينغ، في ليلة مرصعة بالنجوم، حيث تقاسما قبلتهما الأولى كزوج وزوجة، اليوم في كاتدرائية منيستر.

وظهرت المغنية البالغة من العمر 31 عاما، في مقطع فيديو، وهي تصل إلى الكاتدرائية، حيث نزلت من سيارة زرقاء، وكانت ترتدي ثوب زفاف تقليدي باللون الأبيض، من تصميم ناتاشا رامساي ليفي.

وتميز فستان العروس برقبة عالية بكشكش، وطرحة طويلة، وكانت تحمل باقة زهور في يديها، وقابلت وصيفات الشرف العروس حيث كانوا يرتدين فساتين بيضاء اللون ملكية أيضا، حيث كان لها 7 وصيفات، بما في ذلك الزملاء هانا لوي، وكاساندرا غرايسي.

وبدت إيلي سعيدة للغاية حيث شوهدت وهي تلوح إلى المتفرجين بينما تشق طريقها إلى أعلى الدرج وإلى الكاتدرائية، وكانت تتبعها وصيفات الشرف يمسكن فستان زفافها.

وكانت كاتي بيري وحبيبها أورلاندو بلوم من أوائل المشاهير الذين حضروا حفل الزفاف، حيث ارتدت معطفا أزرق اللون، وفستانا من الحرير، وظهرت وهي تسير جنبا إلى جنب مع خطيبها.

Advertisements

كما حضر الحفل أيضا المغني جيمس بلانت، وزوجته صوفيا ويلسلي، التي ارتدت فستان من اللونين الأبيض والأحمر، كما حضرت الفنانة سيينا ميلر مرتدية فستانا بني اللون، حيث وصلت جنبا إلى جنب مع صديقها لوكاس زويرنر.

ويبدو أن استعدادات حفل الزفاف كانت تجري بشكل جيد، حيث شوهد الموظفون في وقت سابق من هذا الأسبوع وهم يقومون بإقامة سرادقات، وشجرة في قلعة هوارد حيث يقيم الزوجان الحفل.

ويعتقد أن إيلي التي غنت في حفل زفاف دوق ودوقة كامبريدج، وجهت دعوة للزوجين الملكيين الأمير هاري وزوجته ميغان، ولكن من غير المرجح أن يحضرا، كما أرسلت دعوات إلى الأميرة يوجيني والأميرة بياتريس ووالدتهما دوقة يورك سارة فيرغسون.

وكانت إيلي صديقة مقربة من الأميرة يوجيني لسنوات، وظهرت مع الأميرة وزوجها في الكثير من المناسبات.

وأفادت التقارير بأن إيلي أنفقت الكثير على حفلها، حيث أنفقت 20000 جنيها إسترلينيا على الزهور فقط، وكانت أعلنت خطبتها لكاسبار في شهر أغسطس الماضي، حيث بدأت علاقتهما عام 2017 عن طريق صديق مشرتك يشاع أنه الأميرة يوجيني.