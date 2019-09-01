الفلامنكو الإسباني يخطف الأنظار في "محكى القلعة"

شهدت ساحة قلعة صلاح الدين الأيوبي في العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت، ليلة ساحرة شارك فيها المطرب المصري الشاب محمد حسن، وعارضة الفلامنكو الإسباني منى بوركهارد، ونجمة الغناء الشابة دينا الوديدي.

وجاءت الحفلة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء "محكى القلعة" في دورته الـ28، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.





في البداية، دعا محمد حسن الحضور إلى رحلة مبهجة لكوكب الموسيقى العربية، قدم خلالها باقة مختارة من مؤلفات زمن الفن الجميل، منها بانوراما الراحل الكبير عبد الحليم حافظ، "أما براوة، ٣ سلامات، على رمش عيونها".

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كما قدم عددا من الأغنيات المعاصرة منها "يونس، قلبي عشقها، ٦ الصبح".

بعد ذلك نقلت منى بوركهارد الأجواء الإسبانية الى مسرح محكى القلعة، وقدمت مجموعة من الرقصات والأغاني الكلاسيكية لفن الفلامنكو، التي نالت الإعجاب والاستحسان وتميزت بالحيوية والإبهار.





وفى الختام، استقبل الجمهور النجمة الشابة دينا الوديدي بترحاب بالغ لتتغنى بلون مميز يستلهم التراث ويمزجه بالموسيقى الحديثة، لينتج شكلا فنيا مبتكرا، منه "السيرة الهلالية، شد الحزام، أشوف أمورك استعجب"، إلى جانب كوكبة من أعمالها الخاصة التي حققت شهرة واسعة، منها "بعد البيبان، قلبي نوح، كتر الوجع، تدور وترجع، سكوت، دواير".



يذكر أن مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء يعقد في الفترة من 18 أغسطس/أب وحتى 1 سبتمبر/أيلول 2019، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.