نانسي عجرم تنشر عدة صور تجمعها مع ابنتها إيلاء أثناء رحلتها إلى مصر

نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تجمعها مع ابنتها إيلا أثناء رحلتهما إلى مصر لحضور إحدى المناسبات، حيث تزور الفنانة نانسي عجرم خلال هذه الفترة مصر بصحبة ابنتها إيلا التي ظهرت مع والدتها في مجموعة من الصور وذلك أثناء حضورهما مناسبة يتم تنظيمها في العاصمة المصرية القاهرة، وحرص الجمهور الذي حضر الاحتفالية على التقاط الصور مع نانسي وابنتها حيث أن الأخيرة تظهر لأول مرة مع والدتها في مناسبة رسمية وتلتقط عدسات الكاميرات صورا لهما معا.

ونشرت أيضا الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على "انستغرام" صورا بصحبة ابنتها إيلا أثناء تواجدهما في كابينة إحدى الطائرات، ويذكر أن لدى الفنانة نانسى عجرم ثلاث بنات هن ميلا وإيلا وليا.

نانسى عجرم انتهت من برنامج حفلاتها خلال هذا الشهر الذي أحيت فيه مجموعة كبيرة من الحفلات بدأتها في دبي وذلك أثناء الاحتفال بعيد الأضحى، ثم أحيت حفلا بقبرص ثم تواجدت في تونس ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي، ثم اختتمت برنامجها الغنائي في صلالة بسلطنة عمان.

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يذكر أن نانسي عجرم لا تزال مستمرة في التحضير لألبومها الجديد والذي من المقرر أن يتم طرحه خلال عام 2020، وسيشارك فيه مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، ويتردد أن نانسى تنوى طرح أغنية خلال الفترة القادمة، وقد أصدرت آخر ألبوم لها عام 2017 بعنوان " حاسة بيك".

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