محمد رمضان يكشف حقيقة اعتدائه بالضرب على جمهوره

ردَّ الفنان المصري محمد رمضان، على حقيقة دفعه لجمهوره عن المسرح في حفله الأخير الذي أقيم في الساحل الشمالي بمصر، وذلك بعد تسريب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل وأظهر اعتداء الفنان المصري على عددٍ من جمهوره، قائلًا: "لم أدفع الجمهور من المسرح كما أُشيع، بل حدث تعد من الجمهور لدخول الحفل من دون تذاكر، ولم يستطع الأمن التعامل مع هذا الموقف حتى صعد بعض الجمهور لخشبة المسرح فاضطررت للتعامل معهم بذكاء".

وأضاف الفنان المصري قائلًا: "صعود الجمهور على المسرح بطريقة عشوائية، جعلني أُقدم على الغناء معهم لاحتواء أي موقفٍ قد يصدر يؤدي لإفساد الحفل، وبعد أداء كوبليه غنائي طالبتهم بالنزول من المسرح، ولكن ظهر أنني أدفعهم وهذا لم يحدث؛ لأنَّ جمهوري في حياتي الفنية هو الأهم فهم من صنعوني".

وعن التعري في الحفل، قال رمضان إنّه يعتمد على خلق أفكارِ جديدةِ لمواكبة الحفلات العالمية، لافتًا إلى أنّه لا يقصد الكشف عن جسده، ولكنه يريد الظهور على الجمهور بلونٍ مختلف في الحفلات غير موجود في مصر ولم يعتد عليه الجمهور العربي، وأنّه مع الوقت سيتعرف الجمهور المصري على ثقافة هذه الحفلات وهذا لن يحدث مع أول أو ثاني حفل.

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ونوّه رمضان، أنّه سيواصل تقديم حفلاته الغنائية في الفترة المقبلة؛ لأنّه يريد أن يصنع نجاحًا في هذا المجال، مؤكدًا على احترامه لنقابة الموسيقيين التي منحته تصريحًا بالغناء وأيضًا نقابة الممثلين التي ينتمي إليها برئاسة الفنان أشرف زكي، وأنَّ أي قرارٍ يصدر تجاهه سيحترمه ولكنه سيؤكد على موقفه بأنَّ هذا فن ولو أحيا حفلًا مثل هذا في أي دولةٍ أوروبية سيتم تقبله منوهًا أنَّ هذا من أهم طموحاته في الفترة المقبلة.

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ورفض رمضان، أيَّ اتهامٍ تم توجيهه إليه بشأن حفله الغنائي كما أنّه لم يتحايل على النقابات الفنية، مطالبًا بنشر الوعي والثقافة الفنية للجمهور تجاه مثل هذه الحفلات، معتبرًا أنَّ قطاعًا كبيرًا من جمهوره الذي حضر الحفل يفهم ما يقصده، مشددًا على أنّه يتحمل أي نقدِ شريطة أن يكون بنّاءً؛ لأنّه لن يقبل التقليل من نجوميته أو فنّه الذي يقدمه.

يُذكر أنَّ عددًا من رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو أظهر اعتداء الفنان المصري محمد رمضان، على عددٍ من جمهوره، خلال حفله الذي أقيم في مدينة الساحل الشمالي شمال البلاد، مؤخرًا، حيث تم دفعهم بقوة وأسقطهم على الأرض.

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