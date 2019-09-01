لطيفة تُثير حالة من الجدل عبر "تويتر" وتتّهم فنانةً بالتجسس على ألبومها

أثارت الفنانة لطيفة التونسية حالةً من الجدل بعدما كتبت تغريدةً عبر حسابها على "تويتر"، تتهم فيها إحدى الفنانات بالتجسس على ألبومها الجديد، الذي تعمل على الانتهاء من مراحله الأخيرة حاليًا، ولم تذكر لطيفة اسم الفنانة التي تتهمها بالتجسس، مطالبةً إياها بالتوقف عن ذلك.

وكتبت لطيفة في تغريدتها: "مساء الفل عليكم، أنا من الصبح بضحك ومستغربة من تصرف.. وتجسس إحداهن تحب تعرف أنا عاملة إيه جديد في الألبوم".

وتابعت لطيفة قائلةً: "طب إنتي خايفة من إيه، خليكي في ألبومك وبلاش شغل.. موش كفاية؟ خليكي في حالك".

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وانهالت التعليقات من جانب المتابعين، لمعرفة من الفنانة التي تقصدها لطيفة، ليعتقد عددٌ من المتابعين أنها تقصد الفنانة السورية أصالة، حتى أن البعض وضع صورًا لأصالة في التعليقات للتأكيد على أنها المقصودة.

ووجّه عددٌ من المغرّدين رسائل للفنانة لطيفة، مطالبين إياها عدم الإكتراث بما يحدث؛ لأنها فنانة كبيرة وأسطورة في فنها، وأن ما يحدث عبارة عن غيرة، فيما اتهمها البعض بأنها تروج لألبومها الجديد بهذه التغريدة.

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غير أن لطيفة عادت وعلّقت في تغريدتين جديدتين مؤكدةً بأنها لم تذكر أسماء أحد من الفنانات، فقالت: "أنا ما قلتش أسماء فروقوا على حالكم شوي".

وأضافت: "ولو حتزيدوووو فيها فاحنا في عصر التكنولوجيا والحجج موجودة بس أنا لطيفة موش شريرة #كفايه_كده".

يُذكر أن لطيفة، أحيت مؤخرًا عدّة حفلات في تونس بينها حفل "مهرجان قرطاج الدولي" الذي حضره عدد من الوزراء، وتم تكريمها من قبل وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين.

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