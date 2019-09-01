اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية قراراً بمنع تشغيل الراقصات على متن إحدى البواخر السياحية، بسبب اعتمادهن على الرقص مع الموسيقى المسجلة بدلاً من فرقة عزف مباشرة. موضحة في متن قرارها أن ذلك يُعد مخالفة لقرارات النقابة الجديدة التي اشترطت أن تعمل الراقصات بالتعاون مع فرقة موسيقية مكوّنة على الأقل من 5 عازفين.

ولقد شدد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، على أنه في حال مخالفة هذا القرار ستجري التدابير اللازمة لمنع التعامل مع الباخرة نهائياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين المصرية تفرض على الراقصات خمسة عازفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.