نانسى عجرم تحتفل بعيد زواجها الـ11: "أفضل يوم فى حياتى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نانسى عجرم بعيد زواجها الـ11 موجهة رسالة رومانسية لزوجها الدكتور فادى الهاشم.

ونشرت نانسى عجرم، عبر حسابها على تويتر، صورة تجمعها بزوجها فادى، وكتبت عليها قائلة، "هذا اليوم سيظل أفضل يوم فى حياتى، عيد زواج سعيد يا حبيبى".

من ناحية أخرى، أحيت نانسى عجرم حفلاً غنائياً كبيراً مؤخراً بمركز دبى التجارى العالمى، كما أحيت حفلا ضخما فى الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الشهر الماضى.

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يذكر أن آخر أعمال نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.



