شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة خلاف ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بسبب الكحول.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام وزوجها لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام ضحايا للشائعات، حيث زعم أحد المواقع أن النجمة ديفيد يعنف فيكتوريا ويأمورها بضرورة التوقع عن تناول المشروبات الكحولية، إلا أن موقع "جوسيب كوب" نفى تماما ما تردد، وذلك بعد التواصل مع أحد المقربين من الزوجين.

بدأت الشائعة بنشر موقع "Star" تقريرا يؤكد أن مشكلة فيكتوريا بيكهام مع المشروبات الكحولية هى مشكلة منذ سنوات إلا أن ديفيد قرر أن يتخلص منها تماما، وأشار مصدر للموقع إلى أن ما دفع ديفيد لأخذ هذه الخطوة الآن لأنه من المتوقع أن تنتقل العائلة إلى ميامى، حيث يطلق فريق جديد لكرة القدم هناك، كذلك أكد المصدر أن فيكتوريا تظهر متخبطة فى بعض الأحيان ولم تستطع التحدث بتركيز وتضيع كلماتها فى بعض الاجتماعات.



ديفيد وزوجته فيكتوريا بيكهام