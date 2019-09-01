شكرا لقرائتكم خبر عن النجم تامر حسنى يتفوق على جميع حفلات العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنظمة لجميع حفلات الصيف لهذا العام من خلال مدير عام الشركة تامر وجيه، تفوق النجم تامر حسنى على جميع حفلات الصيف للفنانين المصريين والعالميين من حيث الحضور الجماهيرى الأعلى والتنظيم الأرقى والأفضل احترافية، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر حفل النجم تامر حسنى وتخطيها أسعار تذاكر النجمة العالمية جينفر لوبيز إلا أن حفله كان الأكثر جماهيرياً والأعلى تنظيمياً، حيث احتفل بمرور 15 عاما على إصدار أول ألبوم له، وغنى أبرز الأغانى من ألبوماته وصولاً إلى "عيش بشوقك"، وشاركه فريق الجيبسى كينجز العالمى عزف أغنية بنت الإيه وبعدها قدم أبرز شركاء مشواره الفنى الملحن محمد رحيم وعلى شعبان وإيهاب عبد الواحد وعبد الرحمن شوفى والشاعر أمير طعيمة ومحمد حامد والموزع الموسيقى أحمد عادل ومحمد زقزوق ووسام عبد المنعم، وأبرز ما حدث فى هذه الاحتفالية اللفتات الإنسانية من تامر وظهور صورة بحجم 15 مترا للنجم الراحل عزت أبو عوف، وقد أهداه النجاح، قائلا: "كان والدى الروحى"، واللفتة الأخرى تقديمه للفنان الصاعد خال، منيب وهو نجل شقيق الفنان الراحل عامر منيب الذى قدمه بأغنية خاصة له، وكان بمثابة محمس له على المسرح لكسر حاجز الخوف وانطلق خالد و تفاعل معه الجمهور بشدة.

وأعلنت شركة روتانا المتمثلة اليوم فى سعيد إمام مدير عام روتانا مصر عودة النجم تامر حسنى للشركة مرة أخرى، وقاموا بتكريمه وإهدائه درع التميز.

وقال سعيد إمام شهادة للتاريخ، إن الفنان تامر حسنى المصرى الوحيد الذى يحمل راية الغناء خارج البلاد منذ ظهوره، ووعد بألبوم غنائى متميز للنجم تامر حسنى بمثابة محطة جديدة فى حياته الفنية.

جانب من الحفل

تامر حسنى

الحفل

تامر حسنى

جانب من الحفل

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الحفل

تامر حسنى

النجم تامر حسنى

حفل تامر حسنى

تامر حسنى

الحفل

جابن من الحفل