تيم حسن يكشف تفاصيل مسلسله الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان السوري تيم حسن عن أحدث أعماله التليفزيونية لعام 2020، والذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل. وكتب تيم عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر": "نبدأ قريبًا إن شاء الله مسلسل (العميد) كتابة وإخراج باسم السلكا". يشار إلى أن تيم حسن شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الهيبة 3" من إنتاج شركة "صباح إخوان" ومن بطولة سيرين عبد النور ومنى واصف ومجموعة من النجوم.

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