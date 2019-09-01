فيديو| بعد إعلان اعتزالها.. رئيس روتانا يعلق على علاقة الشركة بأزمة إليسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد سالم الهندي، رئيس شركة روتانا، أن الشركة ليست طرفا في أزمة اعتزال الفنانة إليسا، كما يروج البعض، موضحا أن الشركة لم تكن أبدا سببا في إحباط أي فنان.

وعن عدم ردها على تغريدته بشأن رفضه اعتزالها، أوضح أنها أكدت له أنها لم ترها أبدا، مضيفا: "لسنا طرفا، إحنا شماعة، كل ما صار شيء يقولوا روتانا، إحنا بندعم الفنانين، وعمرنا ما كنا سبب في إحباط فنان".

Advertisements

وكشف عن أنه التقى بالفنانة اللبنانية إليسا في لندن، وتم الاتفاق على المشاريع الجديدة، ومن المقرر أن يتجه إلى بيروت قريبًا لسماع الأغاني الجديدة، مشيرا إلى وجود خطط مشتركة.

وتابع: "مفيش جفاء بين إليسا وشركة روتانا أبدا".

كانت إليسا قد أعلنت اعتزالها بعد الألبوم الأخير، الذي تجهزه حاليا، تمهيدا لطرحه في الأسواق، مضيفة: "أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".