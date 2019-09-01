بالفيديو| استقبال رائع لـ "joker " في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفى جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي، بالعرض العالمي الأول لفيلم "JOKER" الذي عرض مساء أمس السبت، ضمن أفلام المسابقة الرسمية للمهرجان، وسط حضور صناعه.

وقد استقبل الجمهور الفيلم بترحاب شديد، حيث حظى الفيلم بتصفيق وصل إلى 8 دقائق متواصلة عقب انتهاء عرض الفيلم.

وقد حضر العرض بطل الفيلم النجم البورتوريكي خواكين فينيكس، إلى جانب مخرج الفيلم تود فيليبس والممثلة الشابة زازي بيتز.

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كما حرص على مشاهدة الفيلم عدد كبير من النجوم المشاركين بالمهرجان، بينهم النجمة الفرنسية كاثرين دينوف، والنجمة كيت بلانشينت، واَخرين.

تقع أحداث الفيلم في عام 1981 بمدينة جوثام، ونشاهد مكافحة "آرثر فليك"، يجسده خواكين فينيكس، ليثبت وجوده ككوميدي في عالم يضطهده باستمرار، ليتحول تدريجيًا لشخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب.

ويشارك خواكين فينيكس، البطولة، روبرت دي نيرو، مارك مارون، زازي بيتز وشيا ويجهام، إخراج تود فيليبس.

وينافس الفيلم في مسابقة المهرجان وسط 21 فيلمًا لكبار نجوم العالم على رأسهم المخرج الياباني هيروكازو كوريدا والإيطالي باولو سورينتينو، والمخرج الأمريكي ستيفن سودربيرج والفرنسي أوليفر أسايس.