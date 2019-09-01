تراند اليوم : فيديو| مطرب سعودي ينهار في البكاء على المسرح بسبب ذكرى أليمة...



لم يتمالك المطرب السعودي عبادي الجوهر، تمالكه وأجهش بالبكاء خلال اغنائه "ليلة تمرين" في ختام "موسم السودة" في السعودية، على مسرح "طلال مداح".

وأوضح الجوهر للجمهور سبب تأثره، قائلاً إنه من عشرين عامًا كان آخر شخص ودعه طلال مداح الذي توفي على المسرح نفسه والذي أطلق اسمه عليه هذا العام تكريمًا له.

وعبادي الجوهر هو ثاني فنان يغصّ بالبكاء على المسرح نفسه، إذ تأثّر قبله بيوم الفنان أصيل أبو بكر سالم عندما كان يؤدي أغنية "كما الريش" لوالده الراحل أبو بكر سالم.

Advertisements

وتوفي مداح مباشرة على المسرح في أغسطس 2000م أثناء إحيائه حفله على مسرح "المفتاحة" في مدينة أبها في السعودية أمام أكثر من 3 آلاف شخص.

وأحدثت وفاته حينها صدمة كبيرة لدى الجمهور الحاضر والوسط الفني والإعلامي عامةً، حتى وصل الأمر عند البعض إلى تمني الوفاة بهذه الطريقة، التي اعتبروها من عشق وتمسّك مداح بفنه العريق حتى آخر يوم من حياته.

— روتانا خليجية (@Khalejiatv)