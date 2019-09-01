تراند اليوم : بعد ظهورها بملابس جريئة.. حلا شيحة تخرج عن صمتها: هذا هو الإسلام...



ردت الفنانة المصرية حلا شيحة، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهورها في آخر جلسة تصوير أجرتها وظهرت فيها بملابس جريئة، بعد أشهر قليلة من إعلانها التخلي عن الحجاب وعودتها للتمثيل والأضواء مرة أخرى.

وقالت حلا في تصريح تناولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نقلًا عن موقع إمارتي، إن ”ملابسها حرية شخصية ليس لها علاقة بالدين أو العبادات ولها جمهورها الكبير الذي يحبها ويقدرها بعيدًا عن توظيف الأمور في حروب شخصية“، متابعة: ”الدين مش ترهيب أو بالعافية، الدين دين ترغيب وسماحة وليس انتهاكًا للحقوق والحريات الشخصية“.

وأكدت حلا شيحة، أنها تمارس حياتها بحرية واقتناع بعيدًا عن الغلو والتشدد أو فرض رأيها أو اتجاهاتها على أحد، مشددة على ”ضرورة احترام حياة الإنسان الخاصة وعدم توجيه تجريح أو توبيخ لها، لأن الدين الإسلامي حض الجميع على احترام حرية الإنسان وعدم التعدي عليها“.

وأوضحت أنها تراجع نفسها وتحاسبها في كل الأوقات، مطالبة الجميع بـ“احترام حريتها الشخصية“ رافضة التطاول أو التجاوز في حقها.

ووعدت حلا جمهورها بمواصلة أعمالها الجيدة لتكون عند حسن ظنهم بها، مطالبة بعدم ترديد الشائعات أو ملاحقة الاتهامات الباطلة التي تؤذيها كثيرًا.

وكانت الفنانة حلا شيحة أثارت الجدل حولها بعد ظهروها في "فوتوسيشن" جرئ بملابس شبه عارية وعلى السرير، وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة.



