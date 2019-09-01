تراند اليوم : بعد أن شتمه بلفظ خارج .. زوج أنغام يرد على نجلها بتعليق قوي...

رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على الأزمة التي أثارها عمر - نجل الفنانة أنغام - بعد هجومه عليه بسبب زواجه من والدته.

وقال "إبراهيم"، خلال لقائه ببرنامج "The Insider" بالعربي، المُذاع عبر فضائية "دبي": "كل واحد ليه تصرفه، وأنا بقدر الضغوط"

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وأضاف: "أنا متكلمتش في الموضوع دا، ومكنتش حابب أتكلم فيه علشان مش عايز أديله أهمية، والموضوع مش محتاج إننا نتكلم فيه".

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وتابع: "الموضوع زعلني وفي نفس الوقت أنا عارف حجم المسئولية إللي أنا

فيها، ومتأكد إن الصح هو اللي هيحصل .. أسهل حاجه الكلام والمشاحنات، وأهم حاجه علاقتي بأنغام وأنا بتحمل من أول الموضوع علشانها".