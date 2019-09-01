تحيى الفنانة مريم صالح حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري، في درب 1718، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 107 جنيهات. تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 107 جنيهات. يذكر أن الفنانة مريم صالح طرحت سابقا ألبوم بعنوان "الإخفاء"، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزهم: "إيقاع مكسور"، "نفسي ف عقلي"، "ماكونش وأكون"، "عايز أوصل"، "متحف فنون الغش"، "وشوش الليل"، "مزيكا و خوف"، "كنت رايح". سابقا ألبوم بعنوان "الإخفاء"، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزهم: "إيقاع مكسور"، "نفسي ف عقلي"، "ماكونش وأكون"، "عايز أوصل"، "متحف فنون الغش"، "وشوش الليل"، "مزيكا و خوف"، "كنت رايح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مريم صالح تحيى حفلًا غنائيًا في درب 1718 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.