لجين عمران تطالب بشواطىء نسائية في السعودية

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - توقعت الاعلامية السعودية لجين عمران ان يكون هناك شواطىء مخصصة للنساء في المملكة قريبا.

وكتبت لجين عمران تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة: “أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل

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