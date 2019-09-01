هجوم مسلح بإطلاق النار على نحو 20 شخصا بولاية تكساس الأمريكية

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - كشفت صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية نقلا عن ” جيري موراليس ” عمدة مدينة ميدلاند بولاية تكساس الأمريكية عن وقوع هجوم بإطلاق النار من قبل شخص مسلح على نحو 21 شخصا مساء أمس السبت .
حيث استهدف اثنان أو ثلاثة مسلحين يقودان سيارتين منفصلتين سائقي السيارات على الطريق السريع 20 والطريق السريع 191 الذي يربط ميدلاند بأوديسا بولاية تكساس بإطلاق النار عشوائيا على الناس .
مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 شخصا بالرصاص من بينهم ضابط .
و دعت شرطة ميدلاند المواطنين الابتعاد عن منطقة إطلاق النار والبقاء في المنزل .
وذكر موراليس أن أحد المشتبه بهم محتجز لكنه ليس متأكدا مما إذا كان على قيد الحياة أم لا لأن أحد المسلحين قد أصيب أثناء إطلاق النيران .. ولكن أعلنت الشرطة في تكساس بعد ذلك عن وفاته .
وصرح البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تفاصيل الحادثة .
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