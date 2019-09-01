صيحة البكيني التي جمعت بين أيقونات الموضة كارداشيان وجينر وحديد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال قضاء كايلي جينر إجازتها في إيطاليا برفقة حبيبها ترافيس سكوت وابنتهما ستورمي، للاحتفال بعيد ميلادها الثاني والعشرين، شاركت متابعيها كلّ لحظة من رحلتها على إنستغرام.

من إطلالاتها الفخمة على اليخوت الفاخرة إلى إطلالاتها المطابقة لابنتها، لقد لاحظنا أنّها ارتدت النجمة مرارًا وتكرارًا مجموعة من ملابس السباحة المثيرة للغاية، بنمط الفينتاج من علامات تجارية شهيرة، مثل ديور وشانيل وجان بول غوتييه، ومن المحتمل أنْ تكون المايوهات المطبّعة بالشعارات التي ارتدتها من أواخر التسعينيات، أو أوائل الألفية الثانية.

وليست كايلي أولى النجمات اللاتي اقتبسن إطلالاتهنّ بقطع البيكيني الفينتاج من أرشيف العلامات التجارية الشهيرة في الآونة الأخيرة، حيث شُوهدت شقيقتها كيم كارداشيان أيضًا وهي ترتدي بيكيني فينتاج من شانيل خلال إجازتها في جزر تركس وكايكوس، بينما ارتدت بيلا حديد بدلة سباحة فينتاج من ديور مؤخرًا أثناء قضاء عطلتها في موناكو.

بالمختصر، يمكننا القول أنّ نمط الريترو قد عاد بقوّة في مشهد الموضة، وربّما نراه بكثرة على منصّات شهر الموضة المُقبل.