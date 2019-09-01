أحلام تُقدّم 25 وصلة غنائية جمعت بين القديد والجديد على مسرح سوق عكاظ

تناثر الورد الطائفي حين استقبال الفنانة أحلام، التي رددت عبارة "السعودية هي الإمارات والإمارات هي السعودية" فور صعودها مسرح سوق عكاظ، لإحياء حفلتها في ختام حفلات موسم الطائف الفنية، والتي نظمتها الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور واسع، متناغمين مع ما قدمته "أحلام" لأكثر من 25 وصلة غنائية جمعت ما بين القديم والجديد.

وتميزت حفلة الفنانة أحلام بذكرها لعدد من أسماء ملحنين وشعراء تعاونت معهم، ومنهم الموسيقار طلال مداح، حين غنت من ألحانه "كلمة زعل"، كما حيّت الشاعر "رمز" الذي كان حاضراً الحفلة وغنت من كلماته "عزتي"، والملحن سهم وغنت له "أنا في وحدتي" والتي غنتها بالعزف على البيانو.

في حين وصفت "ياسر بو علي" بأنه ملحن وراقٍ ومهذب، وصوتها سيكون له مساحة معه، ولها تعاون معه في ألبومها القادم، وغنت له "أبرحل".

ومن الأغاني التي ترنمت بها أغنية "ظنيت بك خيراً" لعبدالرحمن العثمان شاعر وملحن سعودي، والذي تتنبأ له بمستقبل باهر.

ثم توالت أغانيها: "طبيعي منك يغارون، ذبحك الحب يا قلبي، مختلف، أنا بحياتك من أكون، تحس فيني، جرب هوى غيري، تأخر موعدك، والله أحتاجك أنا، طبعي كذا، رأس قمة، تدري ليش أزعل عليك، بابهم سده، يا ليل يا جامع، يلازمني خيالك، المحبة أرض، هذا اللي شايف نفسه، اللي ما يطول العنب".

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وفي لفتة طيبة ترجلت عن المسرح ونزلت لتسلم على عدد من الأمهات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغنت من وسطهن أغنية "بغيضك"، كما أطربت الجمهور بأغنية "عز السعودي" .

يُذكر أن فعاليات موسم الطائف تختتم يوم الـ 31 من آب/أغسطس الجاري، حيث أقيم تحت مظلته للمرة الأولى مهرجان سوق عكاظ التاريخي في دورته الـ 13، وأقيم خلالها عدد من الحفلات أحياها كل من حسين الجسمي، وعبادي الجوهر، وأصالة، وأحلام، كما شارك في أوبريت الافتتاح محمد عبده وكاظم الساهر وكارول سماحة.

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