شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا عن فيلم تارانتينو الجديد: أحب أفلامه المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الممثل العالمى جون ترافولتا عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood للمخرج العالمى كوينتين تارانتينو، الذى يعرض حالياً فى دور العرض السينمائى محققاً إيرادات تخطت الـ200 مليون دولار حول العالم.

وقال ترافولتا لصحيفة فاريتى إن أفلام تارانتينو دائماً ما تحظى على لفت الأنظار كونها تطرح بشكل مختلف"، مضيفاً "أحب الأفلام التى ينبغى علينا فعلها على عكس ما حدث"، فى إشارة إلى الحقبة التى يسردها تارانتينو فى فيلمه الجديد.

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جون ترافولتا وكوينتين تارانتينو

وشارك ترافولتا فى فيلم Pulp Fiction للمخرج تارانتينو، وحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل، وكانت من أهم مراحله السينمائية التى برز فيها بشكل كبير.

وتدور أحداث فيلم Once Upon a Time in Hollywood فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.