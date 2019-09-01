شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "العارف" يعودون من بلغاريا بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعودة أسرة فيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى إلى القاهرة الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من تصوير مشاهد الأكشن الخارجية، والتى استغرقت 20 يوم فى بلغاريا، ويعود صناع العمل للتصوير فى العديد من الديكورات بالقاهرة عقب عودتهم مباشرة لطرحه فى جميع دور العرض خلال الفترة المقبلة، والعمل من إنتاج "سينرجى فيلمز".

وجمعت مشاهد الأكش فى دولة بلغاريا بين من أحمد عز، وأحمد فهمى، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وينضم النجم محمود حميدة لفريق العمل مباشرة لتصوير دوره.

فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.

ومن ناحية أخرى يعرض حالياً للنجم أحمد عز فيلم "ولاد رزق 2" محققاً نجاحا كبيرا وإيرادات عالية فى شباك التذاكر، ويشارك فى بطولته النجوم عمرو يوسف، ريم مصطفى، غادة عادل، أحمد داوود، أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، خالد الصاوى، باسم سمرة، وأخرون، تأليف صلاح الجيهنى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجى ورو الطاهر برودكشن.