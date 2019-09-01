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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظلّ الحرارة المرتفعة، لا شيء يبدو أكثر إنعاشًا وجاذبية من فستان صيفيّ وصنادل مريحة، لذلك من الطبيعيّ أنْ تُصبح صنادل الفليب فلوب جزءًا من الإطلالة الصيفية المثالية.
وليس مستغربًا أنْ ترتديها سيندي كروفورد خلال نزهتها في مدينة نيويورك، وبالرغم من أنّ هذه الصّنادل لا تشتهر بكونها أنيقة، إلا أنّ العارضة الشهيرة نجحت في جعلها تبدو رائعة بفضل فستانها بطبعة جلد الثعبان.
وباعتبارها إحدى أكثر النساء ذكاءً في اختيار وتنسيق الأزياء، قامت بموازنة الفستان الصيفيّ مع صيحة الخريف الضخمة المُقبلة: طبعة الحيوان، وصنادل الفليب فلوب المُريحة بظلّ النيود، والنتيجة هي المظهر المثاليّ لاختتام فصل الصيف.
ويبلغ سعر فستان "AllSaints Tate Misra Snake" الذي ارتدته سيندي 292 دولارًا.
كانت هذه تفاصيل خبر سيندي كروفورد تودّعُ الصّيف بصيحة جلد الثّعبان.. إليكِ سعر فستانها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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