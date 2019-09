تامر حسني يحتفل بـ 15 سنة غناء ويوجه رسالة شكر وتقدير إلى رفاق الرحلة

احتفل المطرب تامر حسني بمناسبة مرور 15 عامًا على طرح أول ألبوماته "حب" في حفله الذي أقيم مساء أمس الجمعة بمدينة العلمين بالساحل الشمالي، ووجه رسالة مؤثرة لكل رفاق الرحلة وبمقدمتهم زوجته المطربة المعتزلة بسمة بوسيل، وأولاده وجمهوره، وكتب على موقع "انستغرام" تعليقًا على صور من الحفل: بشكر كل الجماهير الراقية المحترمة اللي شرفوني حفل الـ ١٥ سنه شكرًا عشان جمهوري شرفني رغم انها كانت الحفلة الأكثر جماهيرية في هذا العام كانت الأفضل والأرقى تنظيمًا حقيقي شكرًا جمهوري المحترم شكرًا لنظامكم وحرص كل منكم على الآخر بشكر كل منتج ساهم في وجودي واستمراري ابتداءً من مكتشفي الأستاذ الفنان نصر محروس إلى الأستاذ المحترم محسن جابر حتى الأستاذ المحترم سالم الهندي.

وأضاف: بشكر فريق چيبسي كينجز الأسطوري على مشاركتي عزف أغنية بنت الإيه شكرًا أستاذ تامر وجيه شركة إيچيبت كلندر على التنظيم الراقي والرائع شكرًا جميع رجال الأمن شكرًا لكل عباقرة المسرح أحمد عصام عاصم السيد شهير وليد الحريري تامر فوزي مايسه نصر وفرقتي الموسيقية الغالية اساتذة الموسيقى العربية شكرًا لكل ضيوفي الكرام شركاء مشواري الفني شكرًا أستاذ سالم الهندي وشركة روتانا على تكريمكم لي وبالتأكيد تشرفت كل الشرف بالتعاقد معكم مره أخرى أنتم شركة محترمة بالفعل.

وتابع: شكرًا الأخ المحترم الأستاذ سعيد إمام شرفتني يا غالي وجمهوري مستني وعدك / شكرًا رامي مسعد الجندي العملاق المجهول. شكرًا هاله عمر المعنى الحقيقي للإخلاص شكرًا تامر يحيى مجهود لا نهائي شكرًا جميع أفراد th production والشكر الكبير اوي لأمي الغالية اجتهادي ١٥ سنه وعمري كله دعواتك يا أمي كانوا السند والظهر طول مشواري شكرًا امي شكرًا أبي الغالي لولاكم مكنتش هبقى هنا. شكرًا اخي الأكبر حسام حسني لكل مجهودك معايا من وانا صغير.

واختتم: شكرًا زوجتي الفاضلة بسمه بوسيل على دعمك الشديد والدائم شكرًا للأسرة الكريمة لزوجتي شكرًا أولادي عشان بتجروا وتدعولي كل يوم قبل ما اخرج من البيت انا عايش عشانكم ونفسي تفتخروا بيا في يوم من الأيام لكل اللي بيقرأوا البوست ربنا ينصركم ويفرح قلوبكم بكل احلامكم كبرتوا قدامي وكبرت قدامكم وبيكم يارب كلكم في نجاح وستر.

وقدم حسني لجمهوره في الحفل عدة مفاجآت ضخمه ومنها صعود الفنان والملحن محمد رحيم إلي مسرح الحفل ومشاركة غناء أغنية "رسمي فهمي نظمي"، وصعود الفنانين حسام حسني وكريم محسن ومشاركته غناء اغنية "came back to me" ، وصعد أيضاً الفنان الشاب خالد منيب ابن شقيق الفنان الكبير الراحل عامر منيب وقاموا بغناء أغنيته الخاصة، كما شهد الحفل حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings التي شاركته الغناء والعزف في أغنية "يابنت الآية".

