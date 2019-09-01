شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه .. حسنى شتا الشقيق الأصغر لـ ماجد المصرى فى مسلسل "بحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان الشاب حسنى شتا ضمن أحداث مسلسل "بحر" الشقيق الأصغر لبطل العمل الفنان ماجد المصرى الذى يخوض من خلاله أولى بطولاته المطلقة فى الدراما والمقرر طرح أولى حلقاته يوم الاثنين على فضائية الحياة ومن وإخراج أحمد صالح، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، ويقدم حسنى ضمن أحداث العمل لأول مرة شخصية صعيدية وهو الدور الذى يراهن عليه بقوة ويقدمه بشكل مختلف عليه كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

مسلسل "بحر" يخوض به ماجد المصرى أولى بطولاته فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من دياب وكوكى، وفوزية محمد، الفنان محمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكى، ومنة عرفة، وإنتاج شركة سينرجى

وشارك حسنى شتا مؤخرا فى مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة "سينرجى" ومن بطولة مصطفى خاطر وآيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نسب مشاهدة عالية .