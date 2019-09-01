شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول ضيوف شرف أيام قرطاج السينمائية فى قسم "سينما تحت المجهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية 4 دول ضيوف شرف الدورة الـ 30 من عمر المهرجان فى قسم "سينما تحت المجهر"، والدول الأربعة هى لبنان عن العالم العربى، نيجيريا عن أفريقيا، تشيلى عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الأسيوية.

وتنطلق الدورة الجديدة يوم 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر ويكرم خلالها المنتج الراحل نجيب عياد رئيس مهرجان أيام قرطاج الذى رحل قبل انعاقد الدورة الجديدة ولذلك قررت وزارة الثقافة اطلاق الدورة باسمه تكريما له ولعطائه السينمائى كمنتج وكرئيس للدورتين السابقتين من عمر المهرجان العريق المهتم بالسينما الأفريقية والعربية.