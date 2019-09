شكرا لقرائتكم خبر عن عكس موسم 2018.. صيف 2019 السينمائى يقع فى فخ الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العام الحالى تحقيق العديد من الأرقام القياسية فى صراع شباك التذاكر، بدأت بفيلم avengers: endgame الذى نجح فى التربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات فى التاريخ برصيد 2.8 مليار دولار بعد اقتناص اللقب من فيلم avatar الشهير.

وسرعان ما تحولت دفة الأرقام القياسية التى بدأت فى الربع الأول من السنة، وبحسب إحصائية ذكرتها شركة "كومسكور"، والتى نقلتها صحيفة فاريتى، فإن موسم الصيف السينمائى شهد تراجعا بنسبة 3% عن العام الماضى.

وأضافت الشركة فى تقريرها أنه منذ بداية شهر مايو حتى شهر أغسطس الحالى، نجحت بعض الأفلام فى تحقيق أرقام قياسيها لشركات إنتاج ضخمة مثل "ديزنى"، وحقق فيلم The Lion King وفيلم John Wick 3 و فيلم Once Upon a Time in Hollywood فى المنافسة بشكل جيد وتحقيق ارقام قياسية ضخمة.

وأرجعت الشركة أن تراجع بعض الأفلام الشهيرة عن تحقيق إيرادات مثل فيلم Dark Phoenix المشتق من سلسلة xman الشهيرة وفيلم Godzilla: King of the Monsters، هى سبب فشل العام الحالى فى موازنة أرباح العام الماضى.