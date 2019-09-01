فيديو| بمناسبة عيد ميلاده.. محمد عبده يغني لمحمد بن سلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: أطلق فنان العرب محمد عبده مساء أمس أحدث أغانيه "اتجاهات السعد" على تطبيق "دايزر". وأهدت شركة روتانا الأغنية إلى الأمير محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي وولي العهد السعودي، بمناسبة عيد ميلاده. Advertisements الأغنية كلمات عبدالله الرشيدي، وألحان الأمير سعود بن عبدالمجيد. يذكر أن محمد بن سلمان من موليد 31 أغسطس 1985.

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