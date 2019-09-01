محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان دبي عن برومو الفيلم السعودي "المرشحة المثالية"، الذي يشارك في مهرجان تورنتو بكندا، الذي ينطلق يوم 5 سبتمير الجاري.
وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة سعودية شابة تقرر الترشح لمنصب في الانتخابات البلدية، ويتطرق إلى مجموعة من التغيرات الاجتماعية التي طرأت على الواقع السعودي، بالإضافة إلى الطموحات السياسية لدى المرأة السعودية.
و"المرشحة المثالية" يلعب بطولته ميلا الزهراني، ونورا العواض، وضاحي الهلالي، ومن إخراج هيفاء المنصور، والفيلم الذي تم تصويره بالكامل داخل السعودية.
ويشارك الفيلم حاليًا بالمسابقة الرسمية بمهرجان فينيسيا السينمائي، الذي يقام في الفترة بين 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مشاركته في "تورنتو".. الكشف عن برومو الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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