بعدسة نجلها.. ياسمين رئيس تكشف عن أحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، من تصوير نجلها " سليم". وعلقت ياسمين على الصور: " تصوير سليم". وتشارك ياسمين في فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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