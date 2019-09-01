مريم حسن بـ"الأبيض" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر المصور الفوتوغرافي حسين باشا، عبر حسابه على إنستجرام، صورا التقطها للفنانة مريم حسن، في أحدث جلسة تصوير لها.

وارتدت الفنانة مريم حسن ملابس كاجوال باللون الأبيض.

وشاركت مريم حسن في مسلسلي "أبو جبل" و"قمر هادي" ضمن السباق الرمضاني الماضي.